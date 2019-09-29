29.09.2019, 11:49
Польша завоевала бронзовые медали чемпионата Европы по волейболу
Волейболисты сборной Польши победили команду Франции и завоевали бронзовые медали чемпионата Европы, который проходит во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах.
Волейболисты сборной Польши победили команду Франции и завоевали бронзовые медали чемпионата Европы, который проходит во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах.
Субботний матч в Париже завершился победой поляков со счетом 3-0 (26:24, 25:22, 25:21).
Самым результативным в составе победителей стал Вильфредо Леон, на счету которого 18 очков. У французов 18 очков набрал Эрвин Нгапет.
Золото чемпионата Европы в воскресенье в сенсационном финале в Париже разыграют волейболисты Сербии и Словении.
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