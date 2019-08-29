Погибла на реактивном авто. Трагедия при установлении мирового рекорда

Трагедия произошла на высохшем озере в пустыне Алворда в штате Орегон. Комбс пыталась установить рекорд скорости на реактивном автомобиле и разогнаться до 619 миль в час (около 996 километров в час).

Комбс было 39 лет. Родные гонщицы отметили, что она "покинула эту землю, двигаясь быстрее, чем любая другая женщина в истории".