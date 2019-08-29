29.08.2019, 02:30
Погибла на реактивном авто. Трагедия при установлении мирового рекорда
Американская гонщица и телеведущая Джесси Комбс погибла во время аварии при установлении рекорда скорости на реактивном автомобиле.
Американская гонщица и телеведущая Джесси Комбс погибла во время аварии при установлении рекорда скорости на реактивном автомобиле.
Трагедия произошла на высохшем озере в пустыне Алворда в штате Орегон. Комбс пыталась установить рекорд скорости на реактивном автомобиле и разогнаться до 619 миль в час (около 996 километров в час).
Комбс было 39 лет. Родные гонщицы отметили, что она "покинула эту землю, двигаясь быстрее, чем любая другая женщина в истории".
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Две минуты шока: Видео приземления А-321 в Подмосковье в поле
В России заблокировали счета Жерара Депардье
Меркель поставили диагноз в Германии
Танцор из РФ ударил партнершу после неудачного выступления