29.08.2019, 02:30

Погибла на реактивном авто. Трагедия при установлении мирового рекорда


Lenta.ru
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Jessi Combs
Jessi CombsFoto: instagram.com/jessicombs

Американская гонщица и телеведущая Джесси Комбс погибла во время аварии при установлении рекорда скорости на реактивном автомобиле.

Трагедия произошла на высохшем озере в пустыне Алворда в штате Орегон. Комбс пыталась установить рекорд скорости на реактивном автомобиле и разогнаться до 619 миль в час (около 996 километров в час).

Комбс было 39 лет. Родные гонщицы отметили, что она "покинула эту землю, двигаясь быстрее, чем любая другая женщина в истории".

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