Поднимал штангу 252 килограмма, а умер от коронавируса в 39 лет

Спортсмен был госпитализирован в больницу с воспалением легких. Последние дни он провел под аппаратом искусственной вентиляции легких.

"Из телевизора говорят что коронавирус - это болезнь стариков, на деле он забрал чемпиона в самом расцвете сил", - отмечает "Прессбол". В мае Кузнецову исполнилось 39 лет.

Друзья спортсмена выложили видео, как опытный силач без экипировки выжимает лежа штангу весом 252 килограмма.