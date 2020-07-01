01.07.2020, 06:40
Поднимал штангу 252 килограмма, а умер от коронавируса в 39 лет
В Бресте прошли похороны чемпиона Беларуси по пауэрлифтингу Сергея Кузнецова. В середине июня у него был диагностирован Covid-19.
В Бресте прошли похороны чемпиона Беларуси по пауэрлифтингу Сергея Кузнецова. В середине июня у него был диагностирован Covid-19.
Спортсмен был госпитализирован в больницу с воспалением легких. Последние дни он провел под аппаратом искусственной вентиляции легких.
"Из телевизора говорят что коронавирус - это болезнь стариков, на деле он забрал чемпиона в самом расцвете сил", - отмечает "Прессбол". В мае Кузнецову исполнилось 39 лет.
Друзья спортсмена выложили видео, как опытный силач без экипировки выжимает лежа штангу весом 252 килограмма.
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