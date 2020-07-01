01.07.2020, 06:40

Поднимал штангу 252 килограмма, а умер от коронавируса в 39 лет


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Tõstja SIIM RAST
TõstmineFoto: Martin Ahven, Õhtuleht

В Бресте прошли похороны чемпиона Беларуси по пауэрлифтингу Сергея Кузнецова. В середине июня у него был диагностирован Covid-19.

Спортсмен был госпитализирован в больницу с воспалением легких. Последние дни он провел под аппаратом искусственной вентиляции легких.

"Из телевизора говорят что коронавирус - это болезнь стариков, на деле он забрал чемпиона в самом расцвете сил", - отмечает "Прессбол". В мае Кузнецову исполнилось 39 лет.

Друзья спортсмена выложили видео, как опытный силач без экипировки выжимает лежа штангу весом 252 килограмма.

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