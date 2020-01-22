Почему знаменитый эстонский борец расстался с украинским тренером?

На первый взгляд решение о расставании выглядит странно и непонятно. За три года совместной работы Наби завоевал на чемпионатах мира серебряную и бронзовую медали, а также заработал билет на Олимпиаду-2020. На финише олимпийского цикла наставников обычно не меняют.

Чисто профессиональное решение

По словам Наби, решение о расставании с украинским специалистом не было эмоциональным. Оно вызревало постепенно - для такого шага были веские причины.

"Очень важно, чтобы команда была едина. Не может быть так, что кто-то считает, что он хочет делать работу один. Решение о расставании было чисто профессиональным - никакого конфликта с Бугаем не было. Я благодарен ему за помощь", - сказал Наби.

Разногласия в тренерском штабе

Помимо Бугая, в тренерский штаб лидера сборной Эстонии входили Ивар Коткас и специалист по общефизической подготовке Леви Эарл.

"Коткас присоединился к нам в позапрошлом сезоне, когда выяснилось, что Бугай не мог хорошо составить план тренировочной работы. Руководить другими членами тренерской команды в такой ситуации сложно. Эту задачу взял на себя Коткас. Естественно, его роль в нашей команде возросла", - отметил Наби.

В плане борьбы Бугай был специалистом, но с другими тренерами у него были разногласия. "Иногда чувствовалось, что его фокус в другом месте. Чтобы получить большую зарплату, не делая много работы. Я хочу, чтобы рядом со мной была команда, которая хорошо меня мотивирует и поддерживает", - подчеркнул Наби.

Отказался от чемпионата Европы

Новым членом команды Наби стал шведский физиотерапевт Петер Лундгрен. "С возрастом чувствую, что процесс восстановления для спортсмена играет очень важную роль", - отметил 34-летний Наби.