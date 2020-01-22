Почему знаменитый эстонский борец расстался с украинским тренером?
Эстонский борец-тяжеловес Хейки Наби неожиданно отказался от услуг украинского специалиста Игоря Бугая в олимпийском сезоне.
Эстонский борец-тяжеловес Хейки Наби неожиданно отказался от услуг украинского специалиста Игоря Бугая в олимпийском сезоне.
На первый взгляд решение о расставании выглядит странно и непонятно. За три года совместной работы Наби завоевал на чемпионатах мира серебряную и бронзовую медали, а также заработал билет на Олимпиаду-2020. На финише олимпийского цикла наставников обычно не меняют.
Чисто профессиональное решение
По словам Наби, решение о расставании с украинским специалистом не было эмоциональным. Оно вызревало постепенно - для такого шага были веские причины.
"Очень важно, чтобы команда была едина. Не может быть так, что кто-то считает, что он хочет делать работу один. Решение о расставании было чисто профессиональным - никакого конфликта с Бугаем не было. Я благодарен ему за помощь", - сказал Наби.
Разногласия в тренерском штабе
Помимо Бугая, в тренерский штаб лидера сборной Эстонии входили Ивар Коткас и специалист по общефизической подготовке Леви Эарл.
"Коткас присоединился к нам в позапрошлом сезоне, когда выяснилось, что Бугай не мог хорошо составить план тренировочной работы. Руководить другими членами тренерской команды в такой ситуации сложно. Эту задачу взял на себя Коткас. Естественно, его роль в нашей команде возросла", - отметил Наби.
В плане борьбы Бугай был специалистом, но с другими тренерами у него были разногласия. "Иногда чувствовалось, что его фокус в другом месте. Чтобы получить большую зарплату, не делая много работы. Я хочу, чтобы рядом со мной была команда, которая хорошо меня мотивирует и поддерживает", - подчеркнул Наби.
Отказался от чемпионата Европы
Новым членом команды Наби стал шведский физиотерапевт Петер Лундгрен. "С возрастом чувствую, что процесс восстановления для спортсмена играет очень важную роль", - отметил 34-летний Наби.
В настоящий момент лидер сборной Эстонии тренируется в Дании, впереди его ожидает тренировочный сбор на Кубе.
От участия в февральском чемпионате Европы Наби решил отказаться. Первый турнир у него запланирован на март.
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