Почему российский пилот "Формулы-1" отказался встать на одно колено?

"Когда предложили в качестве жеста борьбы против расизма встать на колено, мне это было немного непонятно. Потому что это, так скажем, немного против моего менталитета русского, где встают на колено перед Родиной, флагом, Богом.

Мы все гонщики, мы все едины в борьбе против расизма. Мы показали свою позицию, надев перед гонкой футболки с надписью "Конец расизму", — цитирует Квята Eurosport.

Помимо Квята, на колено не встали еще пять гонщиков: Шарль Леклер ("Феррари"), Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), Карлос Сайнс ("Макларен") и пилоты "Альфа Ромео" – Кими Райкконен и Антонио Джовинацци.

Победителем первого этапы "Формулы-1" - он проводился без зрителей - стал финский гонщик Валттери Боттас ("Мерседес"). Квят шел десятым, но на на предпоследнем круге у него лопнуло заднее колесо и он вынужден был сойти с дистанции.

Из-за пандемии коронавируса календарь "Формулы-1" претерпел в этом сезоне существенные изменения. Следующий старт гонщиков также пройдет в Австрии. Российский этап "Формулы-1" первоначально был запланирован в Сочи на конец сентября, однако его проведение пока официально не подтверждено.