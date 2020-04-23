Победитель Олимпийских игр в Москве скончался после тяжелой болезни

Чемпион Олимпийских игр 1980 года в спортивной ходьбе на дистанции 50 км в составе сборной ГДР Хартвиг Гаудер умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
Знаменитый марафонец скончался из-за сердечного приступа. В 1997 году Гаудеру пересадили сердце. Несмотря на сложную операцию, он продолжал участвовать в марафонах.
В последние годы здоровье спортсмена стремительно ухудшалась из-за заражения бактериальной инфекцией. Несколько месяцев назад у марафонца отказали почки, ему была назначена трансплантация, но...
Помимо золота Олимпиады в Москве, Гаудер выигрывал чемпионат Европы (1986) и чемпионат мира (1987).
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