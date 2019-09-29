Победитель чемпионата мира-2017 Йохан Диниз прошел в Дохе всего 16 километров
Французский легкоатлет Йохан Диниз сошел с дистанции в ходьбе на 50 км на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе.
Французский легкоатлет Йохан Диниз сошел с дистанции в ходьбе на 50 км на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе.
Действующий чемпион и рекордсмен мира преодолел 16 километров, после чего принял решение прекратить борьбу. Перед этим он дважды останавливался, но затем возобновлял ходьбу.
”Я приехал защищать свой титул, но у меня словно не было ног, — цитирует 41-летнего спортсмена агентство AFP. — Эти климатические условия не для меня. Я быстро стал задыхаться, было невозможно идти таким образом 50 километров. Я разочарован, этот год потерян для меня”.
Несмотря на то, что соревнование проходит в ночное время, в Дохе сохраняется жаркая погода (более 30 градусов тепла) и высокая влажность воздуха (более 75%).
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