Победитель чемпионата мира-2017 Йохан Диниз прошел в Дохе всего 16 километров

Действующий чемпион и рекордсмен мира преодолел 16 километров, после чего принял решение прекратить борьбу. Перед этим он дважды останавливался, но затем возобновлял ходьбу.

”Я приехал защищать свой титул, но у меня словно не было ног, — цитирует 41-летнего спортсмена агентство AFP. — Эти климатические условия не для меня. Я быстро стал задыхаться, было невозможно идти таким образом 50 километров. Я разочарован, этот год потерян для меня”.

Несмотря на то, что соревнование проходит в ночное время, в Дохе сохраняется жаркая погода (более 30 градусов тепла) и высокая влажность воздуха (более 75%).