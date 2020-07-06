Победитель Aeroflot Open Кюлаотс выиграл первый после локдауна шахматный турнир
Эстонский гроссмейстер Кайдо Кюлаотс, прославившийся победой в представительном турнире Aeroflot Open, выиграл Мемориал Льва Брачинского, который прошел в выходные в Вильянди в 10-й раз. Этот турнир стал первым в стране после объявления чрезвычайного положения в марте 2020 года.
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