Победитель Aeroflot Open Кюлаотс выиграл первый после локдауна шахматный турнир

За победу в турнире по быстрым шахматам боролись 125 участников из шести стран мира, включая пятерых гроссмейстеров. В заключительном туре Кюлаотс переиграл черными своего оппонента из Латвии Тома Кантанса и набрал 7 очков из восьми возможных. Второе место, также с 7 очками, занял Оттомар Ладва, уступивший Кюлаотсу по дополнительным показателям. Интересно, что два лидера так и не встретились друг с другом на протяжении турнира.

Победа принесла Кюлаотсу первый приз в 300 евро. Сегодня в Вильянди стартует турнир по классическим шахматам Мемориал Ильмара Рауда.

Результаты турнира можно посмотреть ЗДЕСЬ.