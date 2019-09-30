Победа без флага. Россиянка стала чемпионкой мира, но нормально отпраздновать ей не разрешили

Анжелика Сидорова — спортсменка из России, выступающая под нейтральным статусом. В воскресенье она победила в соревнованиях по прыжкам с шестом, но взять на празднование флаг своей страны ей не разрешили.
Федерация легкой атлетики России временно отстранена Международной федерацией легкой атлетики. Поэтому российские спортсмены выступают под "нейтральным флагом" - даже в общей таблице чемпионата их медали не учитываются.
И на церемонию после победы наложены ограничения - нельзя хоть как-то заявлять флаг России. Поэтому россиянка стояла между соперницами из Геции и США совсем без флага:
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