Победа без флага. Россиянка стала чемпионкой мира, но нормально отпраздновать ей не разрешили

Федерация легкой атлетики России временно отстранена Международной федерацией легкой атлетики. Поэтому российские спортсмены выступают под "нейтральным флагом" - даже в общей таблице чемпионата их медали не учитываются.

И на церемонию после победы наложены ограничения - нельзя хоть как-то заявлять флаг России. Поэтому россиянка стояла между соперницами из Геции и США совсем без флага:

Фото: Scanpix

Результаты дня:

Женщины

Прыжки с шестом

1. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,95

2. Сэнди Моррис (США) – 4,90

3. Екатерини Стефаниди (Греция) – 4,85

100 м

1. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) – 10,71

2. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 10,83

3. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 10,90

Мужчины

Тройной прыжок

1. Кристиан Тэйлор (США) – 17,92

2. Уилл Клэй (США) – 17,74

3. Хьюз Занго (Буркина-Фасо) – 17,66

Смешанная эстафета 4x400 м

1. США (Уилберт Лондон, Эллисон Феликс, Кортни Около, Майкл Черри) – 3.09,34

2. Ямайка (Натон Аллен, Ронейша МакГрегор, Тиффани Джеймс, Джейвон Фрэнсис) – 3.11,78

3. Бахрейн (Муса Иса, Аминат Джамал, Сальва Эид Насер, Абубакар Аббас) – 3.11,82