Пневмония и тромб. Легендарный культурист избежал смертельного исхода

С предыдущего попадания Кивикаса в больницу прошло четверть века. В начале мая состояние здоровья знаменитого спортсмена резко ухудшилось.

Усталость, температура, кашель...

"Поскольку тренажерные залы во время чрезвычайного положения были закрыты, держал себя в форме с помощью домашних средств и катался на роликовых коньках. В начале мая стал чувствовать усталость, желание тренироваться пропало", - рассказывает многократный чемпион Эстонии о первых симптомах.

"Самочувствие изменилось. Днем еще можно было жить, однако к вечеру возникали боли в груди и поднималась температура: сначала была маленькая - около 37 градусов, затем поднялась до 38. Появился легкий кашель и проблемы с дыханием. Перед обращением в больницу боли в груди были уже очень сильные".

Шокирующий диагноз

46-летняя спутница жизни культуриста Гаянэ Филанчук (ее отец хирург) хорошо понимала всю сложность ситуации. В День матери Гаянэ повезла культуриста в отделение экстренной медицины Северо-Эстонской региональной больницы. Там ему сделали тест на коронавирус, который оказался отрицательным. Затем Отт был отправлен на компьютерное обследование. Выяснилось, что он должен остаться в больнице - у него диагностировали двустороннее воспаление легких и тромб.

"Это было страшно, потому что такой диагноз очень серьезный. Тромбоэмболия легочной артерии приводит к смертельным исходам, если ее не лечить вовремя. Она может поразить и совершенно здорового человека", - говорит Кивикас.

Для растворения тромба врачи вводили в вену лекарства. В больнице Кивикас пробудет еще некоторое время, а затем полгода он должен принимать лекарства и быть очень осторожен с тренировками.

Роковое авиапутешествие

В больнице выяснилось, что возникший некоторое время назад тромб по венозной системе из ноги перемешался в легочную артерию. Тромб мог появиться в феврале, когда Отт с Гаянэ совершили длительное авиапутешествие с Эстонии на Филиппины и обратно.

"Говорят, что тромб может возникнуть во время длительных перелетов, когда 10 часов сидишь на одном месте. Всего у нас было 7 перелетов - вполне возможно он мог появиться тогда", - говорит Отт. Возможно, имела место и генетическая предрасположенность, поскольку тромб был у мамы культуриста.