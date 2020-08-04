Пловцы останутся в Тарту без медалей в эстафетах. При чем тут коронавирус?

Количество участников на каждой дистанции не может превышать 12 человек. Из программы чемпионата исключены эстафеты, хотя пловцы друг с другом на дистанции не соприкасаются.

Компромиссное решение

Президент Союза плавания Симон Ренно пояснил Delfi, что программа чемпионата Эстонии утверждалась в конце июня - начале июля, когда в Эстонии действовало правило "2+2".

"Пришли к выводу, что риск контактов на эстафетных дистанциях очень высок. Хотя правила и разрешают проведение эстафет, но так будет разумнее. В тот момент, когда мы принимали решение, действовали более жесткие ограничения, чем сейчас", - пояснил Ренно.

Чемпионат Эстонии продлится в Тарту до 6 августа. Программа составлена таким образом, чтобы в бассейне одновременно находилось по возможности меньше людей.

"Отказ от проведения эстафетных дистанций - компромиссное решение, которое надо просто принять. Мы должны быть счастливы, что вообще можем провести чемпионат, - сказал Ренно. - Плавание - такой вид спорта, где трудно тренироваться, если у тебя нет цели и соревнований".

Пловцы не ходят по ночным клубам

В последние дни в Тарту возник крупный очаг распространения коронавируса, однако причин для паники, по словам Ренно, нет:

"Конечно, необходимо соблюдать меры предосторожности. К счастью, большинство участников чемпионата страны приехали из других городов Эстонии - с жителями Тарту у них мало контактов. По ночным клубам пловцы не ходят - они перемещаются преимущественно между бассейном и гостиницей".

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