Первый в 2021 году чемпионат мира начинается с хаоса
13 января в Египте начинается чемпионат мира по гандболу. Накануне открытия турнира некоторые команды столкнулись с серьезными кадровыми проблемами.
13 января в Египте начинается чемпионат мира по гандболу. Накануне открытия турнира некоторые команды столкнулись с серьезными кадровыми проблемами.
Из-за вспышки коронавируса сборная Чехии вынуждена была перенести вылет
в Египет. В составе чешской команды положительные тесты на коронавирусную инфекцию сдали 9 игроков и 6 членов тренерского штаба.
Еще плачевнее ситуация в сборной США, где сразу 18 игроков (!) не сумели пройти тест во время тренировочного сбора в Дании.
"Это тяжелейший удар по команде, — сказал шведский наставник сборной США Роберт Хедин. — Отправляем в Египет 12 игроков, но у нас практически нет защиты".
В чемпионате мира по гандболу участвуют 32 команды, которые на первом этапе разбиты на 8 групп. Борьбу за медали на втором этапе турнира продолжат 3 лучшие команды из каждой группы.
Чемпионский титул, завоеванный два года назад, защищает сборная Дании.
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