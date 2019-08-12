12.08.2019, 19:39

Первый межполовой бой в истории возможен?

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Валентина Шевченко
Валентина ШевченкоФото: ufc.com

Чемпион UFC Сехудо вызвал на межполовой бой чемпионку промоушена Валентину Шевченко, которая на днях защитила свой титул в поединке против Лиз Кармуш.

"Мой телефон разрывается: мне все звонят и говорят, что некая Валентина Шевченко по прозвищу Пуля — самый доминирующий чемпион в мире. И знаете что? Я вдруг заревновал, потому что у нее есть золото, и я хочу его отобрать. Валентина Шевченко, у меня есть сообщение для тебя, я хочу стать первым в истории межполовым чемпионом мира и вызываю тебя на бой", — сказал 32-летний Сехудо.


Сехудо является победителем Олимпийских игр 2008 года в вольной борьбе, в ММА на счету американца 17 боев, в которых он одержал 15 побед и потерпел два поражения. В активе Шевченко 21 бой в ММА, в 18 из которых она одержала победу, потерпев три поражения.

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