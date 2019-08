Первый межполовой бой в истории возможен?

"Мой телефон разрывается: мне все звонят и говорят, что некая Валентина Шевченко по прозвищу Пуля — самый доминирующий чемпион в мире. И знаете что? Я вдруг заревновал, потому что у нее есть золото, и я хочу его отобрать. Валентина Шевченко, у меня есть сообщение для тебя, я хочу стать первым в истории межполовым чемпионом мира и вызываю тебя на бой", — сказал 32-летний Сехудо.

The following is a public service announcement for the supposed flyweight queen Valentina Shevchenko. Signed, Triple C and soon to be The IGC. #bendtheknee @BulletValentina pic.twitter.com/kUQbCnmIWd