Парламент ждет объяснения от генерала из-за закрытия спортгруппы

Председатель комиссии Ааду Муст сказал, что комиссия обсудила закрытие группы на заседании и пришла к выводу, что общественности не было предоставлено достаточно объяснений.

"Мы хотим выяснить у командующего Силами обороны генерал-майора Мартина Херема, в чем заключалась роль спортивной группы и по какой причине было принято решение о ее закрытии", – сказал Муст.

По словам члена комиссии по культуре Кристины Шмигун-Вяхи, чрезвычайно важно получить объяснения, так как закрытие группы непонятно не только членам комиссии, но и самим спортсменам.

Также комиссия хочет выяснить, как расформировапние группы повлияло на Силы обороны и почему принятию решения не предшествовало широкое обсуждение.

История с расформированием спортгруппы стала достоянием широкой общественности после недавней публикации Eesti Päevaleht. Как отмечало издание, Эстония стала второй страной в Европе после Ватикана, где Вооруженные силы отказались от поддержки топ-спортсменов.