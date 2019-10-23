Паралимпийская чемпионка ушла из жизни при помощи эвтаназии

Чемпионка Паралимпиады-2012 в гонках на колясках (класс T52) бельгийка Марике Верворт ушла из жизни в возрасте 40 лет при помощи эвтаназии, сообщает Би-би-си.
У Верворт, которая выиграла золото и серебро на Паралимпийских играх в Лондоне в 2012 году, и еще две медали в Рио-2016, была неизлечимая болезнь мышц.
Эвтаназия является легальной в Бельгии, и еще в 2008 году Верворт подписала документы, которые однажды позволят врачу совершить эвтаназию.
Как говорится в заявлении ее родного города Дист, она "претворила свои замыслы в жизнь во вторник вечером".
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