Паралимпийская чемпионка ушла из жизни при помощи эвтаназии

У Верворт, которая выиграла золото и серебро на Паралимпийских играх в Лондоне в 2012 году, и еще две медали в Рио-2016, была неизлечимая болезнь мышц.

Эвтаназия является легальной в Бельгии, и еще в 2008 году Верворт подписала документы, которые однажды позволят врачу совершить эвтаназию.

Как говорится в заявлении ее родного города Дист, она "претворила свои замыслы в жизнь во вторник вечером".