08.12.2020, 16:31

Отстраненный от Олимпиады Лукашенко назвал МОК бандой


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Отстраненный от Олимпиады Лукашенко назвал МОК бандой
Alexander Lukashenko REUTERS

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал решение Международного олимпийского комитета временно отстранить представителей Национального олимпийского комитета от Олимпиады-2021 в Токио.

Белорусский лидер жестко высказался в адрес президента МОК Томаса Баха и возглавляемой им организации.

Резкое высказывание Лукашенко
"Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?! Нет справедливости в мире. Если ты справедливую политику выстраиваешь — будешь врагом", - передает слова Лукашенко Телеграм-канал "Пул Первого".

Лукашенко напомнил о ситуации 2016 года и решении МОК о временном отстранении Паралимпийского комитета России от участия в Паралимпиаде в Бразилии.

"Помните, они когда-то против России всем фронтом пошли? Американцы крикнули "фас" и они поперли. Посмотрим, поддержит ли нас Россия".

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Накануне МОК временно отстранил от Олимпиады-2021 главу НОК Беларуси Александра Лукашенко и вице-президента НОК Виктора Лукашенко.

Белорусы стучат на белорусов
После августовских выборов в Беларуси появилось Свободное объединение спортсменов, которое выдвинуло политические требования власти. Свыше 1600 представителей спортивной сферы требуют признать выборы президента Беларуси незаконными и освободить всех политзаключенных.

Фонд спортивной солидарности со штаб-квартирой в Литве возглавила 34-летняя экс-пловчиха Александр Герасименя, переехавшая на местожительство в Вильнюс. Ее 29-летний муж Евгений Цуркин продолжает входить в национальную сборную Беларуси по плаванию.

В начале октября белорусские спортсмены обратились в МОК с просьбой расследовать притеснения спортсменов и просили приостановить финансирование членства Национального олимпийского комитета до нормализации ситуации.

В то же время провластные спортсмены - их свыше 2500 человек - подписали свое обращение. По их мнению, спорт не должен быть связан с политикой и что их голос — это голос настоящего спортивного сообщества страны в отличие от "псевдоспортивных структур, которые порочат спортивное движение".

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