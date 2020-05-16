Отмена крупных турниров угрожает карьере ведущих эстонских спортсменов

"Главная цель каждого спортсмена - Олимпиада. Ради нее спортсмены начинают трудиться в очень молодом возрасте. Отмена главных титульных соревнований в этом году и перерыв в сезоне могут стоить спортсменам карьеры. На сегодняшний день профессиональный спорт подвергается такой же угрозе, как и любой другой сектор экономики", - сказал Сыырумаа.

"Я призываю всех спонсоров и предпринимателей продолжать поддерживать спорт даже в трудные времена. У всех крупных компаний есть определенный бюджет, рассчитанный на маркетинг и рекламу. Взнос части этих денег в устойчивость профессионального спорта Эстонии будет социально ответственным и этичным поступком", - отметил глава ЭОК.

"Эстонии нужны профессиональные спортсмены с прекрасной и честной репутацией - образцы для подражания и герои, которые вдохновят всю страну заниматься спортом, - подчеркнул Сыырумаа. У нас есть реальные олимпийские надежды, которые очень старались ради поездки на Олимпиаду в Токио. Легкоатлеты Йоханнес Эрм, Магнус Кирт, Расмус Мяги, Янек Ыйглане и Майсель Уйбо, борцы Эпп Мяэ и Хейки Наби, велосипедисты Рейн Таарамяэ и Танель Кангерт, теннисистка Анетт Контавейт, женская сборная Эстонии по фехтованию... Отмена Олимпийских игр в Токио и других крупных соревнований нанесет большой вред спорту, спортсменам, спонсорам и здоровью нации".