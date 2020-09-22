Открыт прием заявок на получение стипендий для молодых спортсменов
Страховое общество ERGO начало прием заявок на получение стипендий для молодых спортсменов.
Страховое общество ERGO начало прием заявок на получение стипендий для молодых спортсменов.
Представить заявку на стипендию могут молодые спортсмены в возрасте 18–25 лет включительно. К ходатайству кандидату следует приложить короткое видео о себе.
О стипендии может ходатайствовать сам спортсмен или с его согласия тренер, руководитель, школа, спортивный клуб или федерация.
Срок подачи заявок истекает 9 октября 2020 года. Окончательное решение о назначении стипендии примет созванная ERGO оценочная комиссия. Имена стипендиатов будут обнародованы не позднее 30 октября 2020 года.
Размер стипендиального фонда составляет 25 000 евро. С дополнительной информацией об условиях получения стипендии ERGO и подаче ходатайства можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
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