Открыт прием заявок на получение стипендий для молодых спортсменов

Представить заявку на стипендию могут молодые спортсмены в возрасте 18–25 лет включительно. К ходатайству кандидату следует приложить короткое видео о себе.

О стипендии может ходатайствовать сам спортсмен или с его согласия тренер, руководитель, школа, спортивный клуб или федерация.

Срок подачи заявок истекает 9 октября 2020 года. Окончательное решение о назначении стипендии примет созванная ERGO оценочная комиссия. Имена стипендиатов будут обнародованы не позднее 30 октября 2020 года.

Размер стипендиального фонда составляет 25 000 евро. С дополнительной информацией об условиях получения стипендии ERGO и подаче ходатайства можно ознакомиться ЗДЕСЬ.