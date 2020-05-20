Отказавшийся от алкоголя Андрус Вярник: "В голове должно что-то щелкнуть"

Чемпион мира 2005 года в метании копья Андрус Вярник рассказал ЭТВ, как ему удалось победить алкоголизм.
По окончании спортивной карьеры Вярник неоднократно становился героем скандальных публикаций, связанных с употреблением алкоголя. По словам копьеметателя, в настоящий момент он полностью отказался от пагубной привычки.
"Многие, кто сталкивался с такой трудной ситуацией, скажут о двух вариантах: принимать понемногу, что на самом деле означает пить больше, или ноль - я выбрал ноль",- сказал Вярник.
"Я немного сдал. Потерял контроль и получил болезненные удары", - так охарактеризовал Вярник свой отрезок жизни после большого триумфа.
"В конце концов должно что-то в голове щелкнуть. Учителя и близкие давали очень хорошие и сильные сигналы, но если не получаешь 100-процентный щелчок, то эти слова поддержки в голове не застревают", - добавил бывший топ-спортсмен.
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