Отказавшийся от алкоголя Андрус Вярник: "В голове должно что-то щелкнуть"

По окончании спортивной карьеры Вярник неоднократно становился героем скандальных публикаций, связанных с употреблением алкоголя. По словам копьеметателя, в настоящий момент он полностью отказался от пагубной привычки.

"Многие, кто сталкивался с такой трудной ситуацией, скажут о двух вариантах: принимать понемногу, что на самом деле означает пить больше, или ноль - я выбрал ноль",- сказал Вярник.

"Я немного сдал. Потерял контроль и получил болезненные удары", - так охарактеризовал Вярник свой отрезок жизни после большого триумфа.

"В конце концов должно что-то в голове щелкнуть. Учителя и близкие давали очень хорошие и сильные сигналы, но если не получаешь 100-процентный щелчок, то эти слова поддержки в голове не застревают", - добавил бывший топ-спортсмен.