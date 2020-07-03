Отец Хабиба Нурмагомедова скончался от коронавируса в Москве

Абдулманап Нурмагомедов, отец действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался от коронавируса. Об этом сообщается в телеграм-канале главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
"Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение!" — написал Кадыров.
57-летний Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. В начале мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили самолетом в Москву.
Нурмагомедов-старший умер 3 июля в районе 13:00 от осложнений в виде кровоизлияния в мозг и сепсиса, сообщает "Чемпионат". За время лечения Нурмагомедов перенес инсульт, от которого он так и не смог оправиться
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