От вице-чемпионки Европы до порномодели. Зигзаг судьбы именитой гимнастки

Пик спортивной карьеры Вероны пришелся на 2002 год, когда она выиграла три серебряные и две бронзовые награды чемпионата Европы. В многоборье она уступила только россиянке Светлане Хоркиной.

Родители не пустили на порог

Тогда же Верона завоевала бронзу мирового первенства в вольных упражнениях. В тот год 16-летнюю гимнастку признали лучшей спортсменкой Голландии. Однако вскоре ее карьера пошла на спад из-за травмы и конфликта с родителями, которые видели в ней только источник доходов.

Спортивную карьеру гимнастка завершила в 2008 году - в то время ей было 22 года. Отношения с родителями окончательно разладились. Однажды они не пустили ее домой.

"Я пробовала открыть дверь ключом, но не смогла. Затем я позвонила, но они не ответили и не открыли дверь. Потом я поняла, что меня больше не ждут", - вспоминает гимнастка.

Той ночью Ван де Лер ночевала в машине своего парня. "В последний раз я видела родителей в суде", - добавила гимнастка.

Два с лишним месяца в тюрьме

В суд гимнастка обратилась в 2008 году из-за отца, который без разрешения дочери снял с ее счета 9000 евро - эту сумму гимнастка заработала за годы спортивной карьеры и получила по спонсорским договорам. Решением суда в феврале 2009 года отец должен был вернуть дочери 1355 евро.

Два года спустя в суд подали уже на Верону. Она шантажировала одну влюбленную парочку и требовала с нее 1000 евро, обещая в противном случае раскрыть их связь. Суд отправил бывшую топ-спортсменку на 72 дня за решетку.

Пыталась совершить суицид

Во время ссоры с родителями гимнастка задумалась о самоубийстве. Акт суицида она планировала совершить, бросившись под поезд.

"Я считала от 10 до нуля, но не прыгнула. Я думала о семье, которую потеряла. Я жила на улице. У меня не было ни еды, ни денег", - сказала гимнастка.

Вспоминая тот момент, Ван де Лер думает, что это сделало ее сильнее: "Тот эпизод научил меня наслаждаться каждым моментом своей жизни".

8 лет в порноиндустрии

После выхода из тюрьмы гимнастка снова занялась поиском работы. Ей предложили попробовать себя в качестве вебкам-модели. Верона общалась с посетителями за 70 центов в минуту, раздевалась и выполняла просьбы сексуального характера.