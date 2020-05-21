От Нарва-Йыэсуу до Сааремаа. Swedbank финансирует молодежные спортпроекты

"В этом году было подано много хороших заявок. Поддержку получили инициативы, представляющие разные виды спорта, а также проекты, улучшающие доступ у занятиям физкультурой”, — сказал Ардо Паюр, глава спортивного клуба Swedbank и председатель комиссии.

Финансирование будет предоставлено компании TegevusTe OÜ. Она проведет обучение по организации уроков физкультуры для детей с особыми потребностями, будут организованы также уроки танцев.

Спортивный клуб Motus организует в Нарва-Йыэсуу серфинг-лагерь для воспитанников детских домов Нарвы и Нарва-Йыэсуу.

Спортклуб Barra собирается провести летом детский лагерь дзюдо на Сааремаа и в доме отдыха Руммусааре.

Эстонская волейбольная ассоциация организует кубковые турниры по пляжному волейболу.

Эстонский союз триатлона проведет серию соревнований для детей и молодежи "Плавай и бегай" в Тарту, Таллинне, Кейла, Раквере и Пярну.

Футбольный клуб "Вольта" планирует сооружение тренировочного поля в Пыхьяской части Таллинна.