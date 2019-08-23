23.08.2019, 17:10

Остановилось сердце. Юный спортсмен умер на тренировке

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rus.delfi.ee
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Vitali Smirnov
Vitali SmirnovFoto: vk.com/fedwpspb

Очередной трагический случай в российском спорте. 15-летний петербургский ватерполист Виталий Смирнов скончался на тренировочном сборе в Болгарии.

Во время тренировки молодой ватерполист почувствовал себя плохо - он умер от остановки сердца. Смерть юного спортсмена подтвердила в социальных сетях Федерация водного поло Санкт-Петербурга.

Смирнов входил в юношескую сборную России. В составе сборной Санкт-Петербурга он выиграл в этом году Спартакиаду учащихся России.

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