Остановилось сердце. Юный спортсмен умер на тренировке

Очередной трагический случай в российском спорте. 15-летний петербургский ватерполист Виталий Смирнов скончался на тренировочном сборе в Болгарии.
Во время тренировки молодой ватерполист почувствовал себя плохо - он умер от остановки сердца. Смерть юного спортсмена подтвердила в социальных сетях Федерация водного поло Санкт-Петербурга.
Смирнов входил в юношескую сборную России. В составе сборной Санкт-Петербурга он выиграл в этом году Спартакиаду учащихся России.
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