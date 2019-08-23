Остановилось сердце. Юный спортсмен умер на тренировке

Во время тренировки молодой ватерполист почувствовал себя плохо - он умер от остановки сердца. Смерть юного спортсмена подтвердила в социальных сетях Федерация водного поло Санкт-Петербурга.

Смирнов входил в юношескую сборную России. В составе сборной Санкт-Петербурга он выиграл в этом году Спартакиаду учащихся России.