Остановилось сердце ветерана эстонского велоспорта

В 1966 году тартусец пробился в сборную СССР и выступал на чемпионате мира, где занял 26-е место в групповой гонке

В 1968 году Классепп выиграл стал чемпионом СССР в групповой гонке. Из эстонских велогонщиков такое достижение удавалось только Антсу Вяравасу (1964) и Рихо Сууну (1982).

В 1969 году тартуский велогонщик стал серебряными призером Велогонки Мира в командном зачете.

По завершении спортивной карьеры Классепп много лет работал тренером. Среди его учеников Яан Кирсипуу, Павел Матвеев, Яан Крела...