21.01.2020, 02:30
Остановилось сердце ветерана эстонского велоспорта
На 77-м году жизни скончался известный эстонский велогонщик Яан Классепп.
На 77-м году жизни скончался известный эстонский велогонщик Яан Классепп.
В 1966 году тартусец пробился в сборную СССР и выступал на чемпионате мира, где занял 26-е место в групповой гонке
В 1968 году Классепп выиграл стал чемпионом СССР в групповой гонке. Из эстонских велогонщиков такое достижение удавалось только Антсу Вяравасу (1964) и Рихо Сууну (1982).
В 1969 году тартуский велогонщик стал серебряными призером Велогонки Мира в командном зачете.
По завершении спортивной карьеры Классепп много лет работал тренером. Среди его учеников Яан Кирсипуу, Павел Матвеев, Яан Крела...
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