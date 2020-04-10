Остановилось сердце 53-кратного чемпиона Эстонии

Греблей Курвет начал заниматься в Пярну. На чемпионатах СССР он завоевал в общей сложности 13 медалей, в том числе одну золотую (байдарка-двойка, 10 000 метров).

В 1971 году в составе четверки сборной СССР Курвет стал бронзовым призером чемпионата мира на дистанции 10 000 метров.

Курвет 53 раза становился чемпионом Эстонии на различных дистанциях, в том числе 24 раза на одиночке.

По окончании спортивной карьеры Курвет работал тренером в Пярну. Самый известный его воспитанник Юрий Полянс становился чемпионом мира.