Остановилось сердце 53-кратного чемпиона Эстонии

На 79-м году жизни скончался известный в прошлом эстонский гребец и тренер Хейно Курвет (12.09.1941–09.04.2020).
Греблей Курвет начал заниматься в Пярну. На чемпионатах СССР он завоевал в общей сложности 13 медалей, в том числе одну золотую (байдарка-двойка, 10 000 метров).
В 1971 году в составе четверки сборной СССР Курвет стал бронзовым призером чемпионата мира на дистанции 10 000 метров.
Курвет 53 раза становился чемпионом Эстонии на различных дистанциях, в том числе 24 раза на одиночке.
По окончании спортивной карьеры Курвет работал тренером в Пярну. Самый известный его воспитанник Юрий Полянс становился чемпионом мира.
Мифы о коронавирусе развенчаны: заявление вирусолога из США
Адвокат: Наказание Лещенко за нарушение карантина станет сигналом
Кого из знаменитостей потерял мир из-за коронавируса
Названы сроки завершения вспышки коронавируса в России