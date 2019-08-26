26.08.2019, 10:21

ООН вместе с Россией будет бороться с коррупцией в спорте

 (8)
rus.delfi.ee
EST 7
Мария Захарова
Мария ЗахароваФото: МИД РФ

Кампания по борьбе начнется с международной конференции 3 и 4 сентября в Вене.

"Там Российская Федерация совместно с Управлением ООН по борьбе с наркотиками и преступностью, а также Италией, организует вторую международную конференцию по предупреждению коррупции в спорте.

Подобный формат призван способствовать укреплению взаимодействия между государственным и частным секторами и международными спортивными организациями в деле выявления преступлений коррупционной направленности в спорте и, соответственно, наказания за их совершение" — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: