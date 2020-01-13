"Они эксплуатировали меня". Единственная иранская олимпийская медалистка покинула страну

Иранская тхэквондистка Кимия Ализаде, единственная представительница своей страны, завоевавшая медаль Олимпийских игр, покидает Иран по политическим причинам. Об этом она написала в воскресенье, 12 января, в своем Instagram. "Мой мятежный дух не вписывается в ваши грязные экономические игры и жесткие политические рамки. У меня нет других желаний, кроме тхэквондо, безопасности и счастливой и здоровой жизни", — написала она, обращаясь к иранским властям.

Спортсменка назвала себя "одной из миллионов угнетенных женщин в Иране", рассказав о царящей в спорте атмосфере сексизма и строгих религиозных запретов. "Они отправляли меня туда, куда хотели. Я носила то, что они говорили. Я повторяла каждое их предложение. Они эксплуатировали меня, когда считали нужным", — подчеркнула она.

Кимия Ализаде не сообщила, в какой стране собирается жить и тренироваться, в ее тексте речь шла лишь об "Европе". Она объявила, что, где бы ни оказалась, она останется дочерью Ирана. "До свидания, благородный народ Ирана", — написала спортсменка.

В 2016 году Кимия Ализаде завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.