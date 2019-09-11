Олимпийскому чемпиону грозит тюрьма

Прокуратура Бельгии просит признать спортсменов виновными по коррупционному делу и запросила для гонщиков заключение под стражу. Винокуров обвиняется в том, что заплатил Колобневу 150 тысяч евро за сдачу гонки ”Льеж-Бастонь-Льеж” в 2010 году.

Итальянские следователи в 2012 году нашли два перевода Винокурова на счет Колобнева на сумму 150 тысяч евро в 2010-м. В 2014 году суд Льежа начал расследование по этим выплатам, а также по третьему переводу — от Федерации велоспорта Казахстана на счет Винокурова в размере 150 тысяч евро.

Гособвинение требует приговорить бывших велогонщиков к шести месяцам тюрьмы, а также оштрафовать Винокурова на 100 тысяч евро, Колобнева — на 50 тысяч евро с конфискацией 150 тысяч евро с его банковского счета.

Суд Льежа вынесет решение 8 октября.

Гонщик из Казахстана Александр Винокуров — олимпийский чемпион Лондона-2012 в групповой гонке и серебряный призер Сиднея-2000 также в групповой гонке. Российский гонщик Александр Колобнев — бронзовый призер Пекина-2008 в групповой шоссейной гонке, многократный призер чемпионата мира.