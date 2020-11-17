Олимпийскому чемпиону грозит 20 лет за педофилию

Победитель Олимпиады-2016 на дистанции 3000 метров с препятствиями Консеслус Кипруто может получить длительный тюремный срок за педофилию. Кенийского легкоатлета обвинили в интимной связи с 15-летней девочкой.
Если вина Кипруто будет доказана, то ему придется провести в тюрьме не менее 20 лет, поскольку пострадавшая была несовершеннолетней.
Интересно отметить, что основным занятием 25-летнего кенийского спортсмена является работа в полиции.
Помимо золотой медали Олимпийских игр, Кипруто дважды выигрывал чемпионаты мира в стипль-чезе (2017, 2019).
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