Олимпийский комитет хочет сделать форумы в Ида-Вирумаа традицией

ЭОК провёл в Ида-Вирумаа осенний курс для учителей физкультуры и движения

По словам руководителя проектов ЭОК Натальи Инно проводимый для учителей физкультуры и движения летний курс стал настолько популярным и традиционным, что возникла необходимость провести аналогичный семинар и осенью. ”Места на участие в летней школе были забронированы всего за пару часов и поэтому мы нашли, что впервые проведем и осенний курс учителей физкультуры и движения. Идея провести семинар в Ида-Вирумаа себя оправдала — участники из региона Ида-Вирумаа составили значимую часть”, - сказала она.

”Это известно, что спорт и движение объединяют людей. Занимательность и общий интерес мотивировали участников выйти из зоны комфорта и подбодрили на общение и сотрудничество учителей, говорящих на разных языках”, - сказала Инно.

На двухдневном семинаре учителя физкультуры и движения со всей Эстонии прослушали лекции и приняли участие в активных практических занятиях, например в таких, как игры с мячом, музыкальный урок с элементами борьбы, танцевальное движение, основы диск-гольфа, массаж с помощью фоам-роллера.

Руководитель спортивного союза Ида-Вирумаа Ристо Линдеберг выразил гордость, что такое мероприятие проводится в Ида-Вирумаа. ”Очень важно, что такое насыщенное мероприятие с участием учителей физкультуры и движения со всей Эстонии проводится в Ида-Вирумаа. Надеюсь, что это станет традицией. Каждый из нас может быть примером активного образа жизни, и у учителей в этом очень большая роль”, - сказал Линдеберг.