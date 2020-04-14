Олимпийский чемпион получил срок за насилие над молодыми спортсменками

По данным австрийской прокуратуры, в период 1997-2004 годов завершивший спортивную карьеру дзюдоист совершал грубые действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних школьниц. Первой жертве на момент начального контакта с известным спортсменом было 9 лет, второй - 13. Показания в суде дала еще одна бывшая дзюдоистка, которой было 16 лет.

Судебный процесс против Зайзенбахера начался в Вене в 2016 году. Укрыться от преследования он пытался в Киеве, но украинские власти выдали его Австрии.

В декабре прошлого года суд в Вене отправил Зайзенбахера на 5 лет в тюрьму, но он подал апелляцию, которая была отклонена.

Зайзенбахер - в конце марта ему исполнилось 60 лет - побеждал на Олимпийских играх в 1984 и 1988 годах. Он стал первым дзюдоистом в истории, сумевшим выиграть две Олимпиады подряд. По окончании спортивной карьеры работал главным тренером сборных Австрии, Грузии и Азербайджана.