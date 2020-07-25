Олимпийский чемпион найден мертвым в Подмосковье

Борец Александр Иваницкий найден мертвым в Подмосковье, сообщает телеграм-канал 112.
Как уже сообщал RusDelfi, в Подмосковье трое суток искали Олимпийского чемпиона Александра Иваницкого, который днём 22 июля ушёл в лес за грибами и не вернулся.
Ранее спасатели предполагали, что спортсмен мог утонуть в реке Вейна — его сложенные вещи обнаружили у берега.
Сегодня утром тело Александра Владимировича обнаружили без признаков жизни на поверхности воды.
Александр Иваницкий — советский борец вольного стиля и самбист, чемпион и призёр чемпионатов СССР по вольной борьбе, призёр чемпионата СССР по самбо, многократный чемпион мира по вольной борьбе, олимпийский чемпион 1964 года, заслуженный мастер спорта СССР.
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