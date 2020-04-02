Олимпийские трансляции возвращаются с Postimees на ERR?

Телевизионными правами на трансляцию Олимпиады-2020 в Токио, которая из-за пандемии коронавируса недавно была перенесена на следующий год, в настоящий момент владеет Postimees Grupp.
Однако на прошлой неделе в этой медиаструктуре был сокращен отдел спортивных трансляций, который возглавлял Марко Кальювеэр. К тому же в кулуарах говорят, что Postimees готов избавиться от олимпийского проекта.
По словам министра культуры Тыниса Лукаса, "телетрансляции Олимпиады в кризисное время не должны оказаться под вопросом". Именно по этой причине министерство поддерживает ERR.
Эстонское национальное телерадиовещание еще не вступало в переговоры о покупке прав с Postimees Grupp.
"Вопрос в цене, которую запрашивает нынешний владелец прав и в наших возможностях. Но лицензия - только одна часть расходов, - отметил председатель правления ERR Эрик Роозе. - Производство трансляции и подготовительная работа также очень дороги. Если транслируешь Олимпийские игры, то это надо делать качественно".
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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