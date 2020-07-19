Олимпийская регата должна была пройти в Ленинграде или Сочи, но выбрали Таллинн. Почему? Рассказывает зампредседателя оргкомитета

"Изначально почти никто не сомневался, что олимпийскую регату надо проводить в Ленинграде, — признается Смирнов. — Пожалуй, альтернативой ему мог бы стать только Сочи. Но его почти сразу отвергли — по двум причинам. Во-первых, это в два с лишним раза дальше от Москвы, чем Ленинград. Во-вторых, морское дно там резко уходит вниз, что привело бы к куда более серьезным затратам на строительство. Хотя небольшой парусный центр в Сочи накануне Олимпиады все-таки был построен".

"Но с Ленинградом возникла неожиданная проблема. По непонятной мне причине, местные власти были абсолютно не заинтересованы в том, чтобы у них прошла Олимпиада, и это показывали. А вот в Таллинне, когда мы с членами МОК туда приехали, с первых минут все было иначе. Играл оркестр, гостей встречали девушки в национальных нарядах, приветствовал заместитель председателя Совета министров Эстонской ССР Арнольд Грен. Контраст с Питером был разительным. Стоит ли удивляться, что олимпийскую регату в конце концов получил Таллинн? Проведена она там была на самом высоком уровне, а построенный к Играм парусный центр в Пирита стал, по единодушному мнению специалистов, лучшим в мире", — добавил он.

Во время соревнований по парусному спорту в Таллинне в рамках Олимпиады-80 были разыграны 6 комплектов наград.

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