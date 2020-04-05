Олимпийская чемпионка об эпидемии в Италии: ”Фото с кучей гробов из Бергамо сделано в 2014 году”

– Как обстановка сейчас в Италии?

– Сегодня уже 26-й день нашего карантина. Должны были выйти 3 апреля, но его продлили до 12-го, и скорее всего, мы просидим до конца апреля — начала мая.

– В каком городе вы находитесь?

– Мы живем рядом с городом Савона, это в провинции Лигурия в 40 км от Генуи. Изначально у нас была спокойная ситуация с вирусом. Но когда в Ломбардии начались проблемы, и у них закрыли все учреждения, местные решили, что это каникулы, сели в машины и приехали к нам в Лигурию на море.

Они провели здесь целую неделю, и потом только правительство поняло, что всю страну нужно закрывать. С тех пор вот мы сидим на карантине. Чтобы выйти из дома даже в ближайший магазин, нужно заполнить специальную бумажку.

Хотя до сих пор в СМИ попадаются фотографии, где в Генуе люди целыми семьями гуляют на улице. Как они это делают и почему их не останавливают, не знаю… Я выхожу из дома только раз в неделю купить молока детям.

– Все настолько ужасно, как нам показывают в новостях: десятки гробов, люди в больницах на полу, потому что не хватает кроватей, и так далее?

– На мой взгляд, ситуация очень сильно раскручена. Хотя цифры погибших во всем мире и без того ужасают, не понимаю, зачем тут что-то еще придумывать.

Но например, в интернете долго крутилась фотография из Бергамо, где куча гробов в большом зале. Смотришь на нее — и слов нет. Но на самом деле, это фото было сделано еще в 2014 году, когда потерпел крушение корабль с мигрантами.

Зачем нагнетать панику таким некрасивым образом? Можно же просто объяснить, почему нужно сидеть дома и соблюдать все требования. У меня супруг врач, поэтому я понимаю, что иначе мы снизить нагрузку на систему здравоохранения просто не сможем, — сказала Ермакова.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!