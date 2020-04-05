Олимпийская чемпионка об эпидемии в Италии: ”Фото с кучей гробов из Бергамо сделано в 2014 году”

– Как обстановка сейчас в Италии?
– Сегодня уже 26-й день нашего карантина. Должны были выйти 3 апреля, но его продлили до 12-го, и скорее всего, мы просидим до конца апреля — начала мая.
– В каком городе вы находитесь?
– Мы живем рядом с городом Савона, это в провинции Лигурия в 40 км от Генуи. Изначально у нас была спокойная ситуация с вирусом. Но когда в Ломбардии начались проблемы, и у них закрыли все учреждения, местные решили, что это каникулы, сели в машины и приехали к нам в Лигурию на море.
Они провели здесь целую неделю, и потом только правительство поняло, что всю страну нужно закрывать. С тех пор вот мы сидим на карантине. Чтобы выйти из дома даже в ближайший магазин, нужно заполнить специальную бумажку.
Хотя до сих пор в СМИ попадаются фотографии, где в Генуе люди целыми семьями гуляют на улице. Как они это делают и почему их не останавливают, не знаю… Я выхожу из дома только раз в неделю купить молока детям.
– Все настолько ужасно, как нам показывают в новостях: десятки гробов, люди в больницах на полу, потому что не хватает кроватей, и так далее?
– На мой взгляд, ситуация очень сильно раскручена. Хотя цифры погибших во всем мире и без того ужасают, не понимаю, зачем тут что-то еще придумывать.
Но например, в интернете долго крутилась фотография из Бергамо, где куча гробов в большом зале. Смотришь на нее — и слов нет. Но на самом деле, это фото было сделано еще в 2014 году, когда потерпел крушение корабль с мигрантами.
Зачем нагнетать панику таким некрасивым образом? Можно же просто объяснить, почему нужно сидеть дома и соблюдать все требования. У меня супруг врач, поэтому я понимаю, что иначе мы снизить нагрузку на систему здравоохранения просто не сможем, — сказала Ермакова.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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