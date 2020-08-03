Олимпиада-80. Датчанин с латвийскими корнями рассказал RusDelfi, как выиграл золото в Таллинне и почему продолжал сюда возвращаться

"Вспоминать Олимпиаду в СССР я могу бесконечно, — признается Вальдемар в ответ на первый вопрос корреспондента RusDelfi. — Конечно, это исключительно прекрасные воспоминания, я все-таки завоевал тогда золотую медаль".

В Таллинн датский коллектив приехал в качестве главного фаворита. Четырьмя годами ранее в Монреале датчане с трудом опередили американский экипаж Джона Колиуса, но из-за того, что сборная США бойкотировала игры, число соперников поубавилось.

"Да, мы внимательно следили за событиями на международной арене, но никак не могли на них повлиять — вспоминает Бандоловски. — Так что мы просто сосредоточились на подготовке. У нас всё-таки была возможность поехать на Игры под олимпийским флагом, а некоторые страны совсем отказались от участия, например, США и Западная Германия. Конечно, было бы здорово, если бы они приехали, но мы прекрасно понимали, что бойкот может произойти, так что нашими главными противниками были Бразилия, Восточная Германия и Россия (так Вальдемар назвал Советский Союз — прим. RusDelfi). Возможно, в соревнованиях принимало участие меньшее количество лодок, по сравнению с предыдущими Олимпиадами, но состязательность и правила были абсолютно такими же, так что нам приходилось прилагать такие же усилия, как если бы в Олимпиаде участвовали все страны".

Когда вы узнали, что в вашем случае Олимпиада будет проходить в скромном Таллинне, а не в шикарной Москве, как вы к этому отнеслись?

Перед историей с Олимпиадой мы никогда не были в Таллинне или, тем более, в России. Поначалу, когда выбирали столицу Игр, то мы думали, что регата будет проходить на одном из озер недалеко от Москвы. Но парусный спорт на озере может таить в себе неожиданные сложности. А условия и характеристики самой воды в Таллинне очень похожи не те, к которым мы привыкли в Дании. Это мы поняли еще до Олимпиады, тренируясь здесь. Так что никакого разочарования не было, мы даже обрадовались и по-настоящему наслаждались регатой.

Сколько раз после Олимпийских игр вы бывали в Таллинне?

Пару раз я приезжал поиграть в гольф. Здесь есть старые поля для гольфа за городом. Вообще, мы тренировались в Таллинне и после Олимпиады, году в 1987 или что-то вроде того. Думаю, суммарно я был в Таллинне около 10 раз.