Олигарх не исключил появления российской команды в "Формуле-1"
Основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг не исключил возможности создания российской команды в "Формуле-1", отметив, что это требует финансовых расходов.
Основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг не исключил возможности создания российской команды в "Формуле-1", отметив, что это требует финансовых расходов.
"Чем больше будет чего-то создаваться в автоспорте, тем больше он будет процветать. Мы работаем на российских пилотов, наша программа работает на воспитание гонщиков, которые потом попадают в команду. Создание российской команды "Формулы-1"? Чем больше команд, тем больше возможностей для процветания наших гонщиков. Всё возможно, главное, прикладывать усилия. Это, в первую очередь, финансовые расходы", - сказал Ротенберг журналистам.
Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров допустил, что в будущем в "Формуле-1" может появиться российская команда.
В субботу российский пилот команды Prema Racing Роберт Шварцман завоевал чемпионский титул "Формулы-3" на Гран-при России в Сочи.
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