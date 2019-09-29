Олигарх не исключил появления российской команды в "Формуле-1"

"Чем больше будет чего-то создаваться в автоспорте, тем больше он будет процветать. Мы работаем на российских пилотов, наша программа работает на воспитание гонщиков, которые потом попадают в команду. Создание российской команды "Формулы-1"? Чем больше команд, тем больше возможностей для процветания наших гонщиков. Всё возможно, главное, прикладывать усилия. Это, в первую очередь, финансовые расходы", - сказал Ротенберг журналистам.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров допустил, что в будущем в "Формуле-1" может появиться российская команда.

В субботу российский пилот команды Prema Racing Роберт Шварцман завоевал чемпионский титул "Формулы-3" на Гран-при России в Сочи.