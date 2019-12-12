Охранники выставили знаменитого сумоиста Баруто из ночного клуба

Звезда мирового сумо Баруто (он же депутат Рийгикогу Кайдо Хевельсон) был выставлен охранниками из ночного клуба в Тарту.
Что точно произошло там - покрыто тайной. Сам Баруто в интервью Virumaa Teataja был лаконичен: "Много времени провел в обществе бывших партнеров по тренировкам и был немного навеселе".
Баруто не желает говорить
Редакция Õhtuleht пыталась связаться с депутатом парламента, чтобы приоткрыть детали инцидента, но Кайдо проигнорировал письмо по электронной почте, смс-сообщение и телефонный звонок.
Председатель Центристской фракции в Рийгикогу Керсти Сарапуу призывает с сочувствием отнестись к этому эпизоду. "Когда проводишь время в хорошей кампании, человек может немного быть навеселе. Кайдо тоже человек".
Депутат парламента должен быть вежлив
Председатель Рийгикогу Хенн Пыллуаас был краток: "Я не в курсе инцидента с Кайдо Хевельсоном, но от каждого депутата парламента ожидаю вежливого поведения как в Рийгикогу, так и в других местах".
Инцидент с Баруто, если верить слухам, произошел в ночь с субботы на воскресенье в тартуском клубе "Маазикас". Однако директор по персоналу Кристель Кадая впрямую не подтверждает, что депутат парламента там отдыхал. "В клубе действует принцип - наши гости могут себя хорошо чувствовать и веселиться независимо от их дневного статуса и должности".
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