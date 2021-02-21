21.02.2021, 10:48
Обыграв россиян, эстонский клуб вошел в историю
В ответном матче 1/8 финала Кубка Европы по гандболу пылваский "Сервити" дома обыграл российский "СГАУ-Саратов" со счетом 28:23 (12:10) и пробился в следующий раунд, поскольку в первом поединке на выезде была зафиксирована ничья — 28:28, передает rus.err.
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