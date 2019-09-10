10.09.2019, 14:56

Объявлен состав сборной Эстонии на чемпионат Европы


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Martti Juhkami (nr 6) naasmine annab Gheorghe Creţule koosseisu otsustades ühe lisavõimaluse juurde.
Martti Juhkami (nr 6) naasmine annab Gheorghe Creţule koosseisu otsustades ühe lisavõimaluse juurde.Madis Veltman

Наша команда начнет волейбольный чемпионат в Роттердаме, 13 сентября. Первый соперник — сборная Польши, один из фаворитов всего турнира.

Кроме Польши в нашей группе D выступают команды Голландии, Чехии, Украины и Черногории. В 1/8 выходят 4 из 6 команд группы, так что шансы на прохождение первого этапа очень велики. Матчи группы D будут проходить в Роттердаме и Амстердаме.

Расписание матчей сборной Эстонии:
13.09 — Польша
14.09 — Черногория
15.09 — Чехия
17.09 — Голландия
18.09 — Украина

Состав сборной Эстонии на волейбольный Чемпионат Европы-2019:
Керт Тообал, Маркус Кеэль, Рене Теппан, Индрек Пульк, Ардо Креек, Тимо Таммема, Андри Аганитс, Андрус Раадик, Рауно Тамме, Кристо Колло, Роберт Тяхт, Марти Юхками, Райт Рикберг, Сильвер Маар. Главный тренер — Георге Крецу.

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