Объявлен состав сборной Эстонии на чемпионат Европы
Наша команда начнет волейбольный чемпионат в Роттердаме, 13 сентября. Первый соперник — сборная Польши, один из фаворитов всего турнира.
Наша команда начнет волейбольный чемпионат в Роттердаме, 13 сентября. Первый соперник — сборная Польши, один из фаворитов всего турнира.
Кроме Польши в нашей группе D выступают команды Голландии, Чехии, Украины и Черногории. В 1/8 выходят 4 из 6 команд группы, так что шансы на прохождение первого этапа очень велики. Матчи группы D будут проходить в Роттердаме и Амстердаме.
Расписание матчей сборной Эстонии:
13.09 — Польша
14.09 — Черногория
15.09 — Чехия
17.09 — Голландия
18.09 — Украина
Состав сборной Эстонии на волейбольный Чемпионат Европы-2019:
Керт Тообал, Маркус Кеэль, Рене Теппан, Индрек Пульк, Ардо Креек, Тимо Таммема, Андри Аганитс, Андрус Раадик, Рауно Тамме, Кристо Колло, Роберт Тяхт, Марти Юхками, Райт Рикберг, Сильвер Маар. Главный тренер — Георге Крецу.
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