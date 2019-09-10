Объявлен состав сборной Эстонии на чемпионат Европы

Кроме Польши в нашей группе D выступают команды Голландии, Чехии, Украины и Черногории. В 1/8 выходят 4 из 6 команд группы, так что шансы на прохождение первого этапа очень велики. Матчи группы D будут проходить в Роттердаме и Амстердаме.

Расписание матчей сборной Эстонии:

13.09 — Польша

14.09 — Черногория

15.09 — Чехия

17.09 — Голландия

18.09 — Украина

Состав сборной Эстонии на волейбольный Чемпионат Европы-2019:

Керт Тообал, Маркус Кеэль, Рене Теппан, Индрек Пульк, Ардо Креек, Тимо Таммема, Андри Аганитс, Андрус Раадик, Рауно Тамме, Кристо Колло, Роберт Тяхт, Марти Юхками, Райт Рикберг, Сильвер Маар. Главный тренер — Георге Крецу.