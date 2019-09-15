Обидное поражение эстонских волейболистов

Увы, нашу сборную, которая вчера дала бой чемпионам мира, будто подменили. К ошибкам на подачи добавилась странная слабая игра в приеме, что сильно сказалось. Решающим стал второй сет, когда был реальный шанс переломить игру, но ...

Эстония – Черногория – 0-3 (23:25, 28:30, 23:25)

Второй матч нашей группы D закончился без неожиданностей, Украина проиграла Голландии 0-3 (26:28, 27:29, 21:25).

Другие матчи дня:

Группа А

Греция – Франция – 0-3 (14:25, 18:25, 24:26)

Болгария – Португалия – (матч начался в 21.45)

Группа B:

Словакия – Австрия – 3-1 (19:25, 25:20, 25:21, 25:15)

Германия – Бельгия – 2-3 (23:25, 17:25, 25:22, 25:15, 13:15)

Группа С:

Словения – Финляндия – 3-1 (25:18, 26:24, 24:26, 25:14)

Россия – Македония – 3-0 (25:15, 25:16, 30:28)