"Ножом в спину". Тренер шокирована решением своей лучшей ученицы
Известная эстонская шпажистка Катрина Лехис сообщила о расставании со своим многолетним наставником Хелен Нелис-Наукас. Тренер шокирована решением подопечной.
Известная эстонская шпажистка Катрина Лехис сообщила о расставании со своим многолетним наставником Хелен Нелис-Наукас. Тренер шокирована решением подопечной.
"Лехис была для меня делом всей жизни. Делала для нее все и на 100 процентов посвятила бы себя ей и в дальнейшем. К сожалению, не дала Лехис мне изменить то, что ей не подходило", - сказала Нелис-Наукас Delfi.
"Я не знаю, захочу ли я дальше работать тренером, если ученица бьет тебя ножом в спину", - добавила опытный тренер.
Прошлогодняя чемпионка Европы по фехтованию на шпагах Катрина Лехис отправила 3 сентября в СМИ пресс-сообщение, в котором проинформировала о завершении совместной работы со своим многолетним тренером Хелен Нелис-Наукас.
"Мое желание - пробиться на Олимпиаду. Для этого нужны изменения, - сказала Лехис. - Анализировала свои выступления и результаты. Я хочу быть на самой вершине. Чувствую, что мне нужен для тренировок новый подход и мотивация".
О своем новом наставнике хаапсалуская шпажистка обещает сообщить не позднее 10 сентября. По слухам, циркулирующим в фехтовальных кругах, одним из вероятных кандидатов на роль тренера Лехис является двукратный чемпион мира Николай Новоселов, имеющий опыт работы со шпажистками. Ранее он некоторое время тренировал Ирину Эмбрих.
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