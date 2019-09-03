"Ножом в спину". Тренер шокирована решением своей лучшей ученицы

"Лехис была для меня делом всей жизни. Делала для нее все и на 100 процентов посвятила бы себя ей и в дальнейшем. К сожалению, не дала Лехис мне изменить то, что ей не подходило", - сказала Нелис-Наукас Delfi.

"Я не знаю, захочу ли я дальше работать тренером, если ученица бьет тебя ножом в спину", - добавила опытный тренер.

Прошлогодняя чемпионка Европы по фехтованию на шпагах Катрина Лехис отправила 3 сентября в СМИ пресс-сообщение, в котором проинформировала о завершении совместной работы со своим многолетним тренером Хелен Нелис-Наукас.

"Мое желание - пробиться на Олимпиаду. Для этого нужны изменения, - сказала Лехис. - Анализировала свои выступления и результаты. Я хочу быть на самой вершине. Чувствую, что мне нужен для тренировок новый подход и мотивация".

О своем новом наставнике хаапсалуская шпажистка обещает сообщить не позднее 10 сентября. По слухам, циркулирующим в фехтовальных кругах, одним из вероятных кандидатов на роль тренера Лехис является двукратный чемпион мира Николай Новоселов, имеющий опыт работы со шпажистками. Ранее он некоторое время тренировал Ирину Эмбрих.