Новые ограничения на подходе: на этот раз в спорте

С большой долей вероятности в четверг правительство обсудит ужесточение ограничений в области спорта, пишет Eesti Päevaleht.
До конца этой недели дети и взрослые спортсмены-любители могут беспрепятственно тренироваться и проводить соревнования. Однако уже на следующей неделе большинству тренирующихся в закрытых помещениях групп придется сделать перерыв как минимум до середины января.
По словам вице-канцлера по вопросам спорта Министерства культуры Тарви Пюрна, сейчас для правительства составляется пакет предложений. Скорее всего, правительство обсудит этот вопрос на заседании в четверг. ”Нам нужно еще несколько дней, чтобы выяснить, оказали ли имеющиеся ограничения достаточное влияние”, — отметил он.
Какие именно это будут ограничения, Пюрн комментировать не стал. Он сказал, что сейчас обсуждаются различные варианты, поэтому преждевременное обнародование информации может привести к неразберихе.
По данным издания, ограничения касаются прежде всего детского, юношеского и любительского спорта.
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