Новозеландские регбисты растоптали Намибию в матче Кубка мира

Сборная Новой Зеландии по регби обыграла команду Намибии со счетом 71:9 в матче группового этапа Кубка мира в Японии в Тефу.

На счету новозеландских регбистов 11 попыток и восемь реализаций. Команда Намибии реализовала три штрафных.

Сборная Новой Зеландии набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки в матче, команда Намибии не набрала очков. В турнирной таблице группы B лидирует сборная Новой Зеландии (14 очков, 3 матча).

Сборная Новой Зеландии является самой титулованной командой мировых первенств, в ее активе три победы (1987, 2011, 2015), один раз команда уступила в финале (1995), дважды становилась третьей (1991, 2003), один раз — четвертой (1999). Сборная Намибии в шестой раз играет на мировом первенстве, команда ни разу не выходила из группы.