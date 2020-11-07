Никто не хотел уступать. Россия вырвала победу у Украины

По ходу матча российская команда имела комфортное преимущество в 7 мячей - 24:17, но украинская команда не думала сдаваться и сократила разницу в счете.

Первая встреча соперников, также проходившая в белорусской столице, завершилась два дня назад вничью - 27:27.

Россияне лидируют в отборочном турнире, набрав 3 очка. На втором месте Украина (1). В отборочной группе выступают также Чехия и Фарерские острова.

Сборная Эстонии второй матч отборочного турнира проведет 8 ноября с Германией. Поединок в Таллинне пройдет без зрителей.