Никто не хотел уступать. Россия вырвала победу у Украины

Во втором туре отборочного раунда чемпионата Европы по гандболу сборная России победила на нейтральной площадке в Минске Украину - 29:25 (17:16).
По ходу матча российская команда имела комфортное преимущество в 7 мячей - 24:17, но украинская команда не думала сдаваться и сократила разницу в счете.
Первая встреча соперников, также проходившая в белорусской столице, завершилась два дня назад вничью - 27:27.
Россияне лидируют в отборочном турнире, набрав 3 очка. На втором месте Украина (1). В отборочной группе выступают также Чехия и Фарерские острова.
Сборная Эстонии второй матч отборочного турнира проведет 8 ноября с Германией. Поединок в Таллинне пройдет без зрителей.
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