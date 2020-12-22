Невероятно! Умерший 20 лет назад литовский журналист объявился ...в России

Паулайтис был объявлен официально умершим 22 января 2001 года. Тем неожиданннее, спустя почти 20 лет, выглядит его воскрешение. Что случилось с тележурналистом и что он делал 25 лет в России?
Коронавирус заставил вспомнить о родственниках
Обратившийся в посольство Литвы 75-летний Паулайтис сообщил сотрудникам дипмиссии, что потерял из-за пандемии источники дохода. Спортивный журналист попросил дипломатов помощи для установления контактов с родственниками, чтобы они финансировали его возвращение домой.
Сын журналиста и его брат были в шоке от новости о воскрешении Антанаса. Но возвращение Паулайтиса на родину не так просто, поскольку у бывшего спортивного журналиста - удивительное дело! - нет ни одного документа, подтверждающего его личность.
Последнее время Паулайтис живет во Владимире (областной центр в 180 километрах от Москвы). Его родственники могут связаться с ним по двум телефонным номерам, которые он оставил сотрудникам посольства. Однако неожиданное появление Антанаса вызвало у них много вопросов. Почему бывший спортивный журналист решил напомнить о себе в канун Рождества? Почему он не может толком объяснить по телефону - что делал 25 лет в России?
По информации литовского Delfi, родственники Паулайтиса дали понять, что желают провести необходимые процедуры подтверждения личности Антанаса.
Работал на ФСБ?
В отношении бывшего спортивного телекомментатора в Литве уже начали выдвигаться теории заговора. По одной версии, он уехал в Москву, поскольку был замешан в подозрительных сделках. По другой, Паулайтис был связан с российскими спецслужбами - теперь он им не нужен, поэтому Антанас решил вернуться домой.
"Не знаю, как будет разрешена ситуация, но у нас нет сейчас ни свободной жилплощади, ни денег, чтобы поддержать его во время коронавируса", - прокомментировал ситуацию брат пианиста Кестутис Паулайтис. - Проживающий в Вильнюсе сын обязан позаботиться о своем отце. Ситуация очень запутанная".
Кестутис Паулайтис добавил, что он уже несколько раз разговаривал со своим братом по телефону и отправил ему 150 евро из своей скромной пенсии.
Коронавирус покажется сказкой. Билл Гейтс пророчит нечто страшное
Российский ученый рассказал, когда закончится эпидемия КОВИД
Зачем Валентина Петренко делает эту ужасную прическу
Вот это похоже на правду: как появился COVID