Невероятно! Умерший 20 лет назад литовский журналист объявился ...в России

Паулайтис был объявлен официально умершим 22 января 2001 года. Тем неожиданннее, спустя почти 20 лет, выглядит его воскрешение. Что случилось с тележурналистом и что он делал 25 лет в России?

Коронавирус заставил вспомнить о родственниках

Обратившийся в посольство Литвы 75-летний Паулайтис сообщил сотрудникам дипмиссии, что потерял из-за пандемии источники дохода. Спортивный журналист попросил дипломатов помощи для установления контактов с родственниками, чтобы они финансировали его возвращение домой.

Сын журналиста и его брат были в шоке от новости о воскрешении Антанаса. Но возвращение Паулайтиса на родину не так просто, поскольку у бывшего спортивного журналиста - удивительное дело! - нет ни одного документа, подтверждающего его личность.

Последнее время Паулайтис живет во Владимире (областной центр в 180 километрах от Москвы). Его родственники могут связаться с ним по двум телефонным номерам, которые он оставил сотрудникам посольства. Однако неожиданное появление Антанаса вызвало у них много вопросов. Почему бывший спортивный журналист решил напомнить о себе в канун Рождества? Почему он не может толком объяснить по телефону - что делал 25 лет в России?

По информации литовского Delfi, родственники Паулайтиса дали понять, что желают провести необходимые процедуры подтверждения личности Антанаса.

Работал на ФСБ?

В отношении бывшего спортивного телекомментатора в Литве уже начали выдвигаться теории заговора. По одной версии, он уехал в Москву, поскольку был замешан в подозрительных сделках. По другой, Паулайтис был связан с российскими спецслужбами - теперь он им не нужен, поэтому Антанас решил вернуться домой.

"Не знаю, как будет разрешена ситуация, но у нас нет сейчас ни свободной жилплощади, ни денег, чтобы поддержать его во время коронавируса", - прокомментировал ситуацию брат пианиста Кестутис Паулайтис. - Проживающий в Вильнюсе сын обязан позаботиться о своем отце. Ситуация очень запутанная".

Кестутис Паулайтис добавил, что он уже несколько раз разговаривал со своим братом по телефону и отправил ему 150 евро из своей скромной пенсии.