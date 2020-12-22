22.12.2020, 20:00

Невероятно! Умерший 20 лет назад литовский журналист объявился ...в России


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Невероятно! Умерший 20 лет назад литовский журналист объявился ...в России
Antanas PaulaitisFoto: Leedu Delfi fotomontaaž

Невероятная история, потрясшая Литву, произошла с Антанасом Паулайтисом. Спортивный тележурналист пропал в 1995 году, спустя еще 6 лет он был признан официально умершим, но 3 декабря он обратился в посольство Литвы в Москве, где сообщил о своем желании вернуться на родину, сообщает Delfi-Литва.

Паулайтис был объявлен официально умершим 22 января 2001 года. Тем неожиданннее, спустя почти 20 лет, выглядит его воскрешение. Что случилось с тележурналистом и что он делал 25 лет в России?

Коронавирус заставил вспомнить о родственниках
Обратившийся в посольство Литвы 75-летний Паулайтис сообщил сотрудникам дипмиссии, что потерял из-за пандемии источники дохода. Спортивный журналист попросил дипломатов помощи для установления контактов с родственниками, чтобы они финансировали его возвращение домой.

Сын журналиста и его брат были в шоке от новости о воскрешении Антанаса. Но возвращение Паулайтиса на родину не так просто, поскольку у бывшего спортивного журналиста - удивительное дело! - нет ни одного документа, подтверждающего его личность.

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Последнее время Паулайтис живет во Владимире (областной центр в 180 километрах от Москвы). Его родственники могут связаться с ним по двум телефонным номерам, которые он оставил сотрудникам посольства. Однако неожиданное появление Антанаса вызвало у них много вопросов. Почему бывший спортивный журналист решил напомнить о себе в канун Рождества? Почему он не может толком объяснить по телефону - что делал 25 лет в России?

По информации литовского Delfi, родственники Паулайтиса дали понять, что желают провести необходимые процедуры подтверждения личности Антанаса.

Работал на ФСБ?
В отношении бывшего спортивного телекомментатора в Литве уже начали выдвигаться теории заговора. По одной версии, он уехал в Москву, поскольку был замешан в подозрительных сделках. По другой, Паулайтис был связан с российскими спецслужбами - теперь он им не нужен, поэтому Антанас решил вернуться домой.

"Не знаю, как будет разрешена ситуация, но у нас нет сейчас ни свободной жилплощади, ни денег, чтобы поддержать его во время коронавируса", - прокомментировал ситуацию брат пианиста Кестутис Паулайтис. - Проживающий в Вильнюсе сын обязан позаботиться о своем отце. Ситуация очень запутанная".

Кестутис Паулайтис добавил, что он уже несколько раз разговаривал со своим братом по телефону и отправил ему 150 евро из своей скромной пенсии.

Курьер по доставке билетов
Литовский Delfi сумел связаться с Паулайтисом в России. Вот самые интересные выдержки из этого разговора:

- Ситуация очень необычная. Я не могу сейчас много говорить о российском периоде своей жизни, поскольку не хочу причинять боль своим родственникам в Литве. Я вел себя порой глупо. Покинул Литву, отработав почти 25 лет на телевидении. Меня съели молодые люди и выкинули с телевидения. Уехал в Рокишкис (небольшой город на северо-востоке Литвы) и стал работать на сыроваренном предприятии. Я был представителем фирмы в России, но затем эти связи были разорваны. К тому же я попал в аварию.

По словам Паулайтиса, перед пандемией он работал в Москве курьером по доставке билетов на концерты. "Работы было много. Москва - большой город, перед короной билеты уходили как горячие пирожки. Нынешняя ситуация в Москве ужасная - пенсионеры не могут свободно передвигаться по городу".

"Я не сотрудничал с российской спецслужбой, - добавил Паулайтис. - У меня нет документов - на кого я буду работать? Я не был в тюрьме. Если бы это случилось, посольство было бы поставлено в известность".

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