Неужели так и будет? Евро и Олимпиада могут пройти в 2021 году без зрителей(5)
Советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Эзекиль Эмануэль заявил, что массовые мероприятия с участием зрителей вряд ли будут разрешены ранее осени 2021 года.
Советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Эзекиль Эмануэль заявил, что массовые мероприятия с участием зрителей вряд ли будут разрешены ранее осени 2021 года.
"Если мы говорим про массовые мероприятия – конференции, концерты, спортивные соревнования, то мне не очень понятно, почему их переносят на октябрь 2020 года. Я не понимаю, почему все думают, что пандемия коронавируса и ее последствия прекратятся так рано.
Мне кажется, эти вещи вернутся последними. Реально - осень 2021 года. Это самый ранний срок", - приводит его слова Marca.
Напомним, что из-за COVID-19 два самых крупных спортивных события предстоящего лета - чемпионат Европы по футболу и Олимпийские игры - были перенесены на лето 2021 года.
По данным ВОЗ, в мире выявлено 2,2 млн случаев заражения коронавирусом. От смертельной инфекции скончались 145 000 человек.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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