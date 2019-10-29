Неожиданный поворот. Эстония может получить вместо Беларуси чемпионат Европы

Первоначально право проведения чемпионата Европы по фехтованию получил Минск, однако Беларусь после проведения Европейских игр, судя по некоторым данным, испытывает финансовые проблемы и может отказаться от проведения континентального первенства фехтовальщиков.

"Белорусам дали 20 дней, чтобы определиться с проведением турнира и сделать заявление. Ситуацию должна прояснить сегодняшняя встреча руководителей Европейской конфедерации фехтования с белорусским спортивным руководством", - сказал генеральный секретарь Союза фехтования Хейно Мяркс в интервью Delfi Sport.

Если Беларусь откажется от проведения чемпионата Европы то конкурентами Таллинна будут Пловдив (Болгария) и Анталья (Турция). По оценке Мяркса, козырем Эстонии является 50-летний опыт проведения международного турнира шпажистов "Таллиннский меч". Нынче он пройдет 1-3 ноября в спортхолле "Калев".

Окончательное решение о проведении чемпионата Европы по фехтованию станет известно 9 ноября. Если счастье сопутствует Эстонии, то турнир пройдет в конце июня в ледовом холле "Тондираба".