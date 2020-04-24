Неожиданная картина: 700 участников онлайн-тренировки увидели на экране порно

Ведущие тренеры Индии и Индонезии знакомили молодых тренеров с новыми методиками, когда на экране появился порнографический контент. Среди участников онлайн-тренировки были и женщины, сообщает Times of India.

Как удалось выяснить спортивным властям Индии, хакеры к данному инциденту не имели отношения. Неожиданная смена контента на экранах произошла из-за случайной ошибки организаторов. Виновным признан индонезийский тренер Агус Сантосо.

Похожий случай с появлением порноконтента на онлайн-тренировке пловцов произошел недавно в Шотландии.